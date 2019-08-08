Новый операционный блок откроют в одном из крупнейших медучреждений Вологодской области

ТАСС, 8 августа. Современный операционный блок появится до конца 2019 года в родильном отделении медсанчасти "Северсталь" в городе Череповце - одном из крупнейших медицинских учреждений Вологодской области. На строительство выделено 10 млн рублей из областного бюджета в рамках региональной программы модернизации лечебных учреждений, говорится в сообщении пресс-службы губернатора области.

"Ежегодно у нас появляются на свет порядка двух тысяч малышей, каждый десятый - с помощью кесарева сечения. Дополнительно мы проводим еще около 700 гинекологических операций в год. Новый операционный блок будет более просторным, а значит более комфортным, в первую очередь, для наших пациенток. Среди них не только череповчанки и жительницы из ближайших регионов, но и женщины из других городов и даже стран", - процитировала пресс-служба главного врача бюджетного учреждения "Медсанчасть "Северсталь" Евгения Дрозда.

По словам замдиректора подрядной организации Алексея Богатырева, в ходе капитального ремонта будет проведена перепланировка помещений, как того требуют санитарные нормы и правила, заменены инженерные коммуникации. Для отделки используют современные износостойкие материалы, которые должны выдерживать все виды обработок и их разрешено применять в медучреждениях.

Как отметил в четверг, посещая учреждение, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, на модернизацию системы здравоохранения в регионе направлены колоссальные средства. Только череповецкие больницы и поликлиники в ближайшие три года получат почти 1,5 млрд рублей на проведение ремонтов и закупку современного оборудования, в том числе в рамках национального проекта "Здравоохранение". Для поддержки семьи, материнства и детства действует множество федеральных и региональных программ, реализуются национальные проекты "Демография", "Здравоохранение", "Образование". Количество многодетных семей в области увеличилось с 2011 года вдвое - до 16,6 тыс.

Об учреждении

Как пояснил ТАСС руководитель департамента здравоохранения области Сергей Бутаков, капитальный ремонт и переоснащение операционного блока медсанчасти "Северсталь" проводится по областной программе "Здоровье Вологодчины", но мероприятия полностью соответствуют задачам национального проекта. "Медсанчасть" - одно из крупнейших лечебных учреждений области, имеет современное отделение гемодиализа, родильное отделение, которое принимает пациентов со всей западной части области, а ожоговый центр работает на весь регион", - отметил руководитель департамента.

По данным областного правительства, коллектив учреждения, действующего с 1959 года, насчитывает 934 человека, в том числе 239 врачей. К учреждению прикреплено более 47,5 тыс. человек или пятая часть населения Череповца. В структуре - многопрофильный стационар, родильный дом, женская консультация, две поликлиники, фельдшерские здравпункты на промышленной площадке, стоматологическая поликлиника. С 2014 года проводят операции с применением высокотехнологичной медицинской помощи по ряду направлений. На 2019-2020 годы на ремонты и оснащение учреждения предусмотрено 55,9 млн рублей.