Калужский музей космонавтики получит еще 500 млн рублей на вторую очередь строительства

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Калужский музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского дополнительно получит более 500 млн рублей на завершение строительства второй очереди. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на портале правовой информации.

"Осуществить в 2019-2020 годах бюджетные инвестиции в строительство объекта капитального строительства "Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского", г. Калуга. Вторая очередь <…> мощность, подлежащая вводу, - 15 тыс. кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2020 год", - говорится в документе. В приложении к нему уточняется, что в этом году будет выделено 309 млн рублей, в 2020-м - 202 млн.

По данным директора музея Натальи Абакумовой, в новом подземном помещении помимо экспозиции расположится кинозал, мультимедиа пространство и конференц-зал.

Строительство второй очереди музея началось пять лет назад, однако сроки сдачи неоднократно сдвигались. Ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил ТАСС, что это связано с необходимостью допроектирования. В итоге общая стоимость второй очереди составила 1,9 млрд рублей.

Музей истории космонавтики им. Циолковского в Калуге, открывшийся в 1967 году, является первым в мире музеем космической тематики, он создан при непосредственном участии конструктора Сергея Королева и первого космонавта Юрия Гагарина.