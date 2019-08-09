Власти Северной Осетии просят включить регион в пилотный проект по долевым долгостроям

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии, где на завершение строительства многоквартирных долгостроев необходимо около 1,1 млрд рублей, обратились в Минстрой РФ с просьбой включить регион в пилотный проект по решению проблем обманутых дольщиков. Об этом сообщили в пятницу в правительстве Северной Осетии.

Ранее сообщалось, что решение проблем дольщиков в регионах РФ будет идти при поддержке Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Фонд был создан в форме публично-правовой компании 20 октября 2017 года. В августе он был докапитализирован на 2 млрд рублей, чтобы быть поручителем перед банками для застройщиков.

"На территории республики находятся семь проблемных объектов, на завершение строительства которых ориентировочно необходимо 1 млрд 100 млн рублей. В связи с этим прозвучала просьба о включении Северной Осетии в список пилотных регионов по решению проблем обманутых дольщиков", - сообщается на официальном портале правительства республики по итогам встречи главы Вячеслава Битарова с главой Минстроя Владимиром Якушевым.

На встрече главы Северной Осетии с министром также был поднят вопрос расселения граждан, проживающих в зонах схода оползней, на территориях, подверженных подтоплению и сходу селевых потоков. Для расселения 940 человек в безопасные районы в республике необходимо порядка 769,7 млн рублей. Власти Северной Осетии предложили ввести механизм единовременных выплат на приобретение жилья.