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Лесные пожары в России

Минприроды: лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке не угрожают населенным пунктам

В настоящее время режим ЧС действует в четырех субъектах России

ТАСС, 9 августа. Лесные пожары в Республике Саха, Красноярском крае и Иркутской области не несут угрозы населенным пунктам. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минприроды России.

"Как отметили представители лесных ведомств Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Иркутской области, по всем пожарам на территории регионов отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики", - говорится в сообщении.

В настоящее время режим ЧС действует в четырех субъектах РФ - в Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Иркутской области, двух районах республики Бурятия. Кроме того, особый противопожарный режим действует в 42 субъектах РФ, в 13 субъектах введен запрет на посещение лесов и въезд в них транспорта. Общая площадь возгорания в регионе составляет 1 млн 603 тыс. га.

На заседании Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров департаментам лесного хозяйства по Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам, а также ФБУ "Авиалесоохрана" поручено контролировать возникновение новых пожаров на удаленных и труднодоступных территориях, чтобы не допустить распространения огня на населенные пункты. Также региональным лесным ведомствам поручено оперативно предупреждать население об уровне задымления и его распространения.

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РоссияЛесные пожары в РоссииИркутская областьЯкутия
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