На подтопленном паводком участке дороги в Приамурье ухудшилось состояние мостов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 августа. /ТАСС/. Состояние мостов на подтопленном паводком участке дороги Введеновка-Февральск-Экимчан на 132 и на 168 км в Селемджинском районе Амурской области ухудшилось, сообщается в пятницу на сайте регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

С 25 июля в Приамурье из-за паводка действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Дорожному хозяйству области стихией нанесен существенный ущерб - размыто и подтоплено свыше 500 км дорог. Последствия паводка и ливневых дождей нанесли ущерб важной для области региональной трассе на участке Введеновка-Февральск в Селемджинском районе. В момент прохождения паводка дорожная ситуация изменялась по нескольку раз в сутки, и одни участки становились непроезжими, по другим вода сходила и проезд был затрудненным, но машины могли проходить, обеспечивая подвоз продуктов и средств первой необходимости, а также доступ скорой помощи.

"На данный момент, на участке дороги Введеновка-Февральск-Экимчан на 132 и на 168 км ухудшилось состояние мостов, проезд для всех видов транспорта невозможен, в связи с разрушением опор мостового сооружения", - говорится в сообщении. Как уточняется, дорожники работают над восстановлением проезда. При благоприятных погодных условиях сквозное движение на проблемных участках данной дороги планируется открыть в ближайшее время для легковых автомобилей. "Движение тяжеловесных автомобилей и пассажирских перевозок будет ограничено до тех пор, пока не будут выполнены работы по восстановлению пострадавших участков до нормативных параметров", - отмечается в сообщении.

Как сообщила ТАСС ведущий синоптик Амурского гидрометцентра Ольга Четырина, в Селемджинском районе в пятницу была хорошая ясная погода, маловетренная, с температурой 26-27 градусов тепла, без осадков. Ночью по прогнозу около 10 градусов тепла, также маловетрено, без осадков.

Ранее на сайте регионального правительства сообщалось, что из всех подтопленных паводком в регионе дорог больше всех вопросов возникает по состоянию трассы Введеновка-Февральск-Экимчан. По поручению губернатора области Василия Орлова, создан план восстановления этой дороги, сквозное движение здесь намерены открыть 18 августа. Однако трасса будет открыта только для автомобилей массой не более 10 тонн - для движения тяжеловесных автомобилей мосты не готовы.

В регионе на 9 августа остаются подтопленными 13 жилых домов и 510 приусадебных участков, размыт 31 участок автомобильных дорог. Всего остается эвакуировано 2180 человек, в том числе 722 ребенка. Из них в ПВР находится 59 человек, в том числе 20 детей, у родственников - 2121 человек, из них 702 ребенка. На территории области осталось 2 ПВР - по одному в Селемджинском и Мазановском районах.