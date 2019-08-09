Первый в России энергоэффективный город создадут в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 августа. /ТАСС/. Первый энергоэффективный город в России может появиться в Карелии. Об этом журналистам в пятницу сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор.

"Мы готовы работать вместе, чтобы выбрать район или населенный пункт, сделать отдельную программу по энергоэффективности этого населенного пункта и показать всей стране Карелию в этом плане", - отметил Шпектор в ходе визита в регион.

По словам заместителя премьер-министра Карелии по развитию инфраструктуры Оксаны Чебуниной, глава Карелии Артур Парфенчиков предложил осуществить пилотный проект в Беломорском районе. Речь идет о ремонте зданий, утеплении фасадов, окон, дверей, установке современных тепловых узлов, которые способны регулировать подачу тепла в зависимости от времени суток и погодных условий. По словам Чебуниной, власти также рассматривают вариант переселения жителей для их более компактного размещения.

"Мы сейчас выбираем один район, скорее всего, это будет Беломорский, на примере которого мы с помощью федерального центра и Игоря Леонидовича [Шпектора] будем разрабатывать программу. Допустим, чтобы сделать энергоэффективным город Беломорск, на первом этапе нам понадобится 4 млрд рублей", - рассказала Чебунина.

Как отметил член Общественной палаты РФ, в настоящее время энергоэффективные технологии в России применяют только в отдельных зданиях. Если предложение Карелии будет поддержано, то в стране появится первый пример энергоэффективного города. По оценке Шпектора, подобный проект должен окупиться через 1,5-2 года.

Эксперименты с энергоэффективностью

В Карелии уже осуществляется эксперимент по созданию энергоэффективной школы. Так, к новому учебному году руководство основной общеобразовательной школы в деревне Рыпушкалицы Олонецкого района совместно с властями региона планируют сменить все деревянные окна и двери, дополнительно утеплить фасад, а также установить в здании новый теплоузел. Со стартом отопительного сезона образовательное учреждение надеется на снижение трат на содержание здания. Освободившиеся средства дирекция направит на ремонт помещений.