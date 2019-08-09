Цумадинский район отметит 20-летие разгрома вторгшихся в 1999 году в Дагестан террористов

МАХАЧКАЛА, 9 августа. /ТАСС/. Цумадинский район Дагестана 10-11 августа отметит 20-летие разгрома вторгшихся в республику в 1999 году международных террористов и 90-летие образования района. Кроме того, в эти дни в районе пройдет Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Кади Абакарова, сообщил ТАСС в пятницу глава Цумадинского района Анваргаджи Вечедов.

"Завтра в нашем райцентре - селе Агвали - пройдут торжественные мероприятия, посвященные 90-летию образования Цумадинского района и 20-летию разгрома бандформирований. К нам приедут представители руководства республики, практически все министры республики, депутаты, делегации по пять-десять человек из всех горных районов и других районов и городов республики - всего более 5 тыс. человек", - сказал Вечедов.

По его словам, мероприятия пройдут в течение двух дней. "Торжественная часть начнется в 10 утра в субботу, продолжится концертной программой. Также будут организованы сельские майданы, соревнования по национальным видам спорта, запланировано выступление канатоходцев. После обеда состоится открытие всероссийского турнира по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Кади Абакарова", - сообщил глава района.

Он отметил, что на турнир, который традиционно проводится в Цумадинском районе уже который год, съехались около 20 команд вольников со всей России. "Во второй день будет продолжение соревнований, награждение победителей. После состоится торжественное закрытие турнира", - заключил собеседник агентства.

7 августа 1999 года сотни боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район. Выбить их удалось к середине сентября, а дальше на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция. Первыми тогда на пути бандитов в Цумадинском, Ботлихском и Новолакском районах Дагестана встали местные жители.

Цумадинский район расположен на высоте 3 тыс. и более метров на расстоянии около 200 км от столицы региона Махачкалы. Район граничит с Грузией, Чечней, а также с такими районами Дагестана, как Ботлихский, Ахвахский, Шамильский, Тляратинский и Цунтинский. Территория района - 1 тыс. 178 кв. км. Население района в настоящее время, как сообщается на сайте районной администрации, составляет более 23 тыс. человек (с учетом проживающих за пределами района - более 120 тыс. человек).