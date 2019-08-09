Жители КЧР поднялись на Эльбрус в честь 190-летия первого восхождения на гору

ЧЕРКЕССК, 9 августа. /ТАСС/. Памятные мероприятия, посвященные первому историческому восхождению на Эльбрус карачаевца Хыйсы Хачирова, прошли на территории Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Об этом в пятницу сообщили в общественной организации "Конгресс карачаевского народа".

"В ознаменование 190-летия первого в мире официально задокументированного восхождения на Эльбрус, в этом году прошли памятные мероприятия в Карачаево-Черкесии, так как первым в мире восходителем на высочайшую гору Европы был наш земляк - карачаевец из аула Къарт-Джурт Хыйса Муссаевич Хачиров, записанный переводчиками в официальных документах в русифицированной форме своего прозвища "Хыйлар" ("умелый охотник") - "Киляром". Именно данное историческое событие положило начало альпинизму в России", - говорится в сообщении.

В конгрессе рассказали, что мероприятия стартовали 25 июня, когда группа из КЧР и КБР поднялась на Эльбрус. Затем 24 июля стартовал конный поход по маршруту Усть-Джегута - Гум-Баши - Ташлы-Сырт - поляна Эммануэля - Карт-Джурт, а 27 июля в ауле Карт-Джурт состоялось открытие памятной доски Хачирову.

К восхождению на вершину горы Эльбрус группа готовилась в течение двух месяцев, координировал восхождение председатель МОД "Союз репрессированных народов России", председатель КЧ РОО "Конгресс карачаевского народа", трижды восходитель на вершины Эльбруса Къады-хаджи Халкечев. Группа из трех альпинистов начала восхождение 1 августа. Из-за плохого самочувствия один из участников - Билял-хаджи Эзиев остановил восхождение, после чего на вершину поднялись потомки первовосходителя - Мурат и Артур Хачировы.

Мероприятия прошли при поддержке общественных организаций "Конгресс карачаевского народа" и "Къарачай Алан Халкъ".