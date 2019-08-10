В Енисейске восстановили частично разрушенный в советское время собор

ЕНИСЕЙСК /Красноярский край/, 10 августа. /ТАСС/. Церемония освящения восстановленного Богоявленского кафедрального собора, одного из старейших храмов в Енисейске Красноярского края, прошла в субботу в рамках празднования 400-летия с момента основания города, передает корреспондент ТАСС.

Храм был построен в XVIII веке, в середине XX века он был частично разрушен, кирпичи вывозились для строительства в Игарку. В здании размещалась котельная. С 1995 года это объект культурного наследия федерального значения.

"Восстановлен собор. Его освящение - это знаковое событие для России, для Красноярского края. Он не действовал 80 лет, более того, был превращен в кочегарку", - отметил председатель общественного совета при Красноярской митрополии Виктор Зубарев в беседе с корреспондентом ТАСС.

В субботу от Спасо-Преображенского мужского монастыря до Богоявленского кафедрального собора прошел крестный ход, после чего митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил освящение храма и возглавил первую за многие годы литургию в стенах возрожденного собора. На восстановление храма было выделено более 70 млн рублей.

Енийсейск был основан в 1619 году. В XVII веке он был административным и экономическим центром Восточной Сибири, через город проходили основные торговые пути, маршруты экспедиций Андрея Дубенского, Семена Дежнева, Витуса Беринга.

Город входит в список из 41 исторического поселения России. Енисейск - единственный населенный пункт Красноярского края, сохранивший планировку и основной фонд исторической застройки рубежа XIX и XX веков. К юбилею за счет средств федерального и краевого бюджетов в Енисейске реставрировали около 20 памятников культуры.