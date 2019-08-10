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В Ингушетии после взрыва на заправке проведут проверку безопасности на таких же объектах

Власти региона также окажут всю необходимую помощь пострадавшим

МАГАС, 10 августа. /ТАСС/. Проверку соответствия нормам безопасности проведут в Ингушетии на заправочных станциях и в шиномонтажных мастерских после взрыва на газовой заправке в Сунже, сообщила пресс-служба главы региона.

"Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко и министр внутренних дел по региону Михаил Коробкин постоянно держат меня в курсе событий. Рекомендовал им разобраться в причинах аварии и провести обследование объектов, подобных тому, который пострадал в результате взрыва, на предмет соответствия нормам безопасности", - передает пресс-служба слова врио главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

Как сообщается, власти региона окажут всю необходимую помощь пострадавшим в результате взрыва на заправке в Сунже. "Нужно принять все меры для эффективного лечения людей, в том числе в случае необходимости обеспечить транспортировку пострадавших в клиники Москвы", - добавил Калиматов.

В ночь на 10 августа в Сунже произошел взрыв на газовой пропановой заправке, в результате чего полностью сгорела находившаяся рядом шиномонтажная мастерская и пострадали семь человек, трое из которых в крайне тяжелом состоянии доставлены в ожоговый центр Чечни. В полиции предварительной причиной ЧП назвали несоблюдение норм безопасности. Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, либо смерть человека.

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