В КЧР реконструировали сражение за перевалы Большого Кавказского хребта

ЧЕРКЕССК, 10 августа. /ТАСС/. Реконструкция боев за перевалы Большого Кавказского хребта во время Великой Отечественной войны состоялась в Карачаево-Черкесии. В мероприятии приняли участие около 70 человек, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального министерства туризма, курортов и молодежной политики.

"В Карачаево-Черкесии на Софийской поляне сегодня состоялась военно-историческая реконструкция одного из сражений за перевалы Большого Кавказского хребта во время Великой Отечественной войны", - сообщили в министерстве.

Как отметили в пресс-службе, реконструкция состоялась в рамках военно-исторического фестиваля "Заоблачный фронт-2019". Он посвящен памяти советских солдат, которые погибли в боях за освобождение Кавказа в 1942-1943 годах. В реконструкции одного из ключевых сражений Битвы за Кавказ приняли участие около 70 человек в форме солдат Советского Союза и фашисткой Германии. За происходящим наблюдали несколько сотен зрителей.

Проект "Заоблачный фронт-2019" реализуется региональным отделением ООД "Поисковое движение России" в Республике Башкортостан при содействии Министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР.