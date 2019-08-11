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Снаряд и гранаты времен войны обнаружили рядом с пляжем в Волгоградской области

Их уничтожили на полигоне Прудбой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 августа. /ТАСС/. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили рядом с пляжем на водохранилище в Волгоградской области. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Опасная находка была обнаружена местными отдыхающими рядом с пляжем на Береславском водохранилище Волгоградской области. Специалистами группы разминирования опасная находка была классифицирована как артиллерийский снаряд и три ручные противопехотные гранаты времен ВОВ", - говорится в сообщении.

Боеприпасы уничтожили на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

По данным пресс-службы, с начала года в регионе было уничтожено более 1 тыс. боеприпасов различного калибра.

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