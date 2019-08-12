Дожди подтопили 300 огородов в Пожарском районе Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Прошедшие в ночь на понедельник в Приморье дожди подтопили 300 приусадебных огородов в селах Губерово и Новостройка в Пожарском районе, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В результате сильных дождей произошло подтопление низменных участков местности в селе Губерово и селе Новостройка Губеровского сельского поселения. В данных населенных пунктах из-за прошедших осадков частично подтопило 300 огородов домовладений. Также подтоплен один частный дом, расположенный в селе Губерово и подвалы десяти многоквартирных жилых домов в селе Новосторойка. В превентивных целях для исключения замыкания электропроводки отключено от электроснабжение два многоквартирных жилых домах", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

К развертыванию готов пункт временного размещения на 50 мест в средней школе №8 села Губерово. По информации спасателей, за минувшие сутки максимальный рост уровней воды зафиксирован на реках семи центральных и северных районов края. Уровни воды продолжают расти, но не достигают неблагоприятных отметок.

По информации Приморского гидрометцентра, в западных и центральных районах края минувшей ночью прошли сильные и очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм за 12 часов и менее. Днем в понедельник в западных, центральных и на севере восточных районов сохранится сильный дождь. На остальной территории, включая Владивосток, дожди будут умеренными.

В прошлый четверг территорию Приморского края задел крылом шторм "Франциско", который не привел к серьезным последствиям. По информации Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), кратковременные отключения электроэнергии ночью и утром 8 августа фиксировались в отдельных населенных пунктах Лазовского, Яковлевского, Партизанского и Шкотовского районов. Из-за шторма также вынужден был сдвинуть график захода во Владивосток океанский лайнер Maasdam.