Уровень Амура у Хабаровска преодолел неблагоприятную отметку и достиг 550 см

ХАБАРОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Уровень Амура у Хабаровска в связи с подходом гребня паводка достиг 550 см, поднявшись за сутки на 13 см, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Неблагоприятной считается отметка в 450 см, опасной - 600 см. В ближайшие двое суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 см.

На островах у Хабаровска паводком на Амуре подтопило более 1 тыс. дачных участков. Около 60 человек не желают покидать свои дачи, отметил собеседник агентства.

"У города продолжает топить дачные участки на островах. Есть дачи, куда вода еще не зашла, однако добираться до них проблематично, там находятся около 60 человек, которые приняли решение остаться", - сказали в пресс-службе. В воскресенье сообщалось о 1,2 тыс. подтопленных дачах.

В пресс-службе уточнили, что у дачников есть лодки, автономные источники энергоснабжения, запас продуктов и средства связи. У людей собрали номера телефонов, чтобы в случае опасной ситуации их могли вовремя вывезти. На островах круглосуточно дежурят около десяти спасателей.

В городе топит набережную, есть подтопления на нескольких подворьях на улицах вдоль Амура, вода заходит на территорию загородных баз отдыха.

В настоящее время гребень сформировавшегося в Амурской области дождевого паводка смещается к населенному пункту Ленинское - Нижнеспасское Еврейской АО. К Хабаровску он подойдет на этой неделе, уровень воды может подняться до 600 см. МЧС и власти готовятся к подъему воды до 700 см.