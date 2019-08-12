Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 3 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Вулкан Эбеко в северной части острова Парамушир Большой Курильской гряды выбросил столб пепла высотой 3 км. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

"Согласно визуальным данным, произошел пепловый выброс на Эбеко вывостой 2,8-3 км. Пепловый шлейф распространился на 5 км юго-восточнее от вулкана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Вулкан Эбеко расположен в северной части острова Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Его высота - 1156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.