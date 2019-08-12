Автомобильные дороги в трех районах Приамурья освободились от воды

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 августа. /ТАСС/. Более десяти участков автомобильных дорог остаются подтопленными в Амурской области после мощного паводка, начавшегося в регионе в конце июля, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Приамурья. По информации властей, в трех районах области дороги полностью освободились от воды.

"Вода сохраняется на 14 участках автомобильных дорог: в Серышевском районе - 4, в Михайловском - 2, в Октябрьском - 5, в Архаринском - 2, в Ивановском - 1. В Мазановском, Ромненском и Константиновском районах все участки дорог освободились от воды", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что без транспортного сообщения остается один поселок в Зейском районе.

По данным пресс-службы, за сутки уровень воды снизился в девяти населенных пунктах. Остаются подтопленными три жилых дома (сутками ранее их было пять), а также 224 придворовые территории.

Возобновил работу детский оздоровительный лагерь "Колосок", информирует правительство Приамурья. 27 июля из-за риска подтопления проезжей части из него эвакуировали около 230 детей. За время паводка жилые корпуса и другие объекты в лагере не пострадали.

"В лагерь заселились 150 человек. Это не только школьники, которые изначально планировали приехать в конце лета, но и ребята с третьей смены, чей отдых был прерван", - говорится в сообщении пресс-службы. Уровень воды в реках Амурской области, включая Амур, снижается. По данным Амурского гидрометцентра, 12 августа в районе Благовещенска уровень Амура снизился за сутки на 20 см до отметки 318 см, аналогичный спад произошел на реке Зее, ее уровень составляет 351 см.

В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим ЧС регионального характера. В регионе оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. Повреждено 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью 500 км. Пострадал урожай на площади более 220 тыс. га.