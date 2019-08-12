План развития туризма в СКФО направят на утверждение в правительство РФ в начале сентября

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Представители федеральных и региональных властей совместно с общественными и научными деятелями рассмотрели план по развитию туризма в СКФО и в начале сентября направят его на утверждение в правительство страны. Об этом в понедельник сообщили в министерстве по делам Северного Кавказа.

"В начале сентября текущего года план мероприятий будет направлен на утверждение в правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что план был рассмотрен на первом заседании по реализации Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в СКФО до 2035 года под председательством замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова с участием представителей федеральных и региональных властей, общественных и научных организаций.

Байсултанов отметил, что план рассчитан на привлечение инвестиций в СКФО. "С помощью плана мероприятий планомерно, шаг за шагом, будет строиться система, которая поможет привлечь в регион частные инвестиции. Радует активная позиция общественных организаций - "Опора России", "Деловая Россия", "Ассоциация туристических операторов России" готовы помочь сделать проекты привлекательными для бизнеса и выступать соисполнителями по тем пунктам, где требуется их экспертиза", - сказал он.

Замминистра добавил, что в план мероприятий также входит создание современной туристической инфраструктуры, развитие высокого уровня управления туристическим объектами и обучение сотрудников.

Стратегия развития туризма

Стратегия развития внутреннего и въездного туризма на Северном Кавказе до 2035 года разработана в соответствии с поручением правительственной комиссии по развитию СКФО. Помимо специалистов Минкавказа, в межведомственную рабочую группу по разработке документа вошли представители семи федеральных министерств, всех регионов СКФО, специалисты компании "Курорты Северного Кавказа", Корпорации развития Северного Кавказа и Финансового университета при правительстве РФ.

Согласно стратегии, количество гостиниц, отелей, хостелов, гостевых домов в округе в 2017 году составило 791. Предполагается, что число мест размещения в них составит к 2024 году 99 тыс., к 2030 году - 153 тыс., к 2035 году - 271 тыс. Объем инвестиций в основной капитал проектов по строительству гостиниц и отелей должен вырасти с 978,6 млн рублей в 2016 году до 3 млрд рублей к 2024 году, до 9 млрд - в 2030 году и до 16 млрд рублей - к 2035 году. Предполагается, что реализация мероприятий стратегии положительно отразится на росте турпотока и увеличении числа жителей округа, трудоустроенных в сфере туризма.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев ранее сообщил, что туристический поток в СКФО по итогам 2018 года составил 1,5 млн человек. По оценкам министерства, этот показатель может быть увеличен к 2024 году до 4,5 млн человек.