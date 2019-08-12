Аксенов: заполняемость крымских здравниц составила в среднем 80%

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, как проходит туристический сезон в регионе. По его словам, Крымский мост обеспечивает основной поток туристов, благодаря которым здравницы Крыма заполнены на 80-90%.

"У нас сегодня заполняемость наших крымских здравниц 80% в среднем, в некоторых регионах 90%, - сообщил Аксенов в ходе рабочей встречи с главой государства. - Работаем над тем, чтобы сделать загрузку здравниц круглогодичной, разрабатывается совместно с правительством Российской Федерации ряд федеральных программ, которые включают в себя в том числе реконструкцию набережной, прибрежной инфраструктуры, подъездных дорог, поликлиник, учреждений здравоохранения и образования".

По словам губернатора, вопрос обеспечения Крыма электроэнергией полностью решен, в регионе даже есть определенный резерв. По данным Аксенова, при пиковой нагрузке Крым потребляет 1100 МВт электроэнергии, а существующие мощности и энергомост позволяют в общем получить до 1800 МВт. Также был решен вопрос присоединения новых объектов к сетям, что позволило улучшить показатели в части роста доходной части бюджета на 12% (26,5 млрд рублей по итогам первого полугодия). "60% от доходной части тратится на социальные проекты - образование, здравоохранение, культуру", - уточнил Аксенов.

Он рассказал, что в 350 школах из 522 был провели ремонт. Еще 183 школы подготовили и оборудовали для детей, которые хотят получить инклюзивное образование. В 190 школах заменили пищеблоки, закуплено 239 школьных автобуса и 216 медицинских кабинетов. Аксенов также доложил о создании в Евпатории центра "Кванториум", в котором обучаются 1600 одаренных детей. Что касается объектов дошкольного образования, то по словам главы региона, из 408 действующих детских садов 211 за пять лет отремонтировали. При этом при реализации федеральной целевой и других программ в Крыму каждый год вводится от пяти до восьми тысяч мест в детских садах. Аксенов заверил, что благодаря национальным проектам до 2022 года удастся построить 122 объекта дошкольного образования. Это должно полностью решить проблему очередей в садики.

Аксенов проинформировал Путина о состоянии дел в сфере здравоохранения, в частности о вводе новой многопрофильной больницы на 734 койко-места. "У нас уменьшилась смертность от системных болезней кровообращения на 20%, от туберкулеза - на 35, детская, что главное, - на 40%, младенческая - в 1,9 раза практически", - поделился успехами он. Тем не менее, уточнил Аксенов, пока остается нерешенным вопрос по узкопрофильным медицинским специалистам.