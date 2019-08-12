В Новгородской области восстановили для проезда большинство дорог, размытых ливнем

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Дорожные службы восстановили для проезда автотранспорта большинство участков магистралей в Новгородской области, размытых ливнем 9 августа. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

"По данным на 14:00 12 августа восстановлено 13 участков дорог из 15. Отсутствует проезд к пяти населенным пунктам, в которых проживают 20 человек. В эти населенные пункты обеспечено пешее сообщение", - говорится в сообщении.

С вечера 11 августа дорожным и спасательным службам удалось провести восстановительные работы и обеспечить проезд для транспорта еще на двух размытых участках дорог, ранее были восстановлены 11 участков региональных магистралей, пострадавших от размывов.

9 августа после сильных дождей в нескольких районах Новгородской области оказались подтоплены 27 домов, 136 приусадебных участков, размыто 15 участков дорог и три деревянные переправы. По данным Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток выпало от 33 до 107 мм осадков, что составило от 45% до 141% месячной нормы. Жители районов, чьи дома и приусадебные участки серьезно пострадали из-за ливней, получат компенсации на восстановление имущества.