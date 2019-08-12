Власти Приамурья заявили, что в регионе не осталось подтопленных жилых домов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 августа. /ТАСС/. Все подтопленные паводком жилые дома в Амурской области освобождены от воды, сообщается в понедельник на сайте областного правительства.

"В Приамурье не осталось подтопленных жилых домов, но до сих пор подтоплено 194 приусадебных участка. Остаются эвакуированными 2123 человек, в том числе 718 детей. В ПВР находятся 42 человека. Большинство живут у родственников", - приводятся в сообщении слова министра лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексея Венглинского.

По его словам, на сегодня в регионе проведена санитарная обработка 2393 объектов, из них - 787 частных домов. В Приамурье уже просушено 664 частных дома, откачана вода из 256 домов.

К проведению мероприятий по ликвидации ЧС на сегодня привлечено 712 человек, 139 единиц техники, 26 плавсредств, три воздушных судна.

Министерством социальной защиты области оказана адресная социальная помощь на общую сумму 13,69 млн рублей.

В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим ЧС регионального характера. В регионе оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. Повреждено 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью 500 км. Пострадал урожай на площади более 220 тыс. га.