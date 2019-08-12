Молодежь из Камеруна и Франции стала участниками летней проектной школы в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 августа. /ТАСС/. Представителей Камеруна, Франции, Кот-д"Ивуара и Южной Осетии собрала международная летняя проектная школа "Зонд" в Северной Осетии. Смена стартовала в рамках всероссийского проекта "Кампус молодежных инноваций", сообщили в министерстве образования республики.

"Летняя проектная школа "Зонд" стартовала в детском технопарке "Кванториум-15". <…> Среди участников - представители Южной Осетии, Камеруна, Кот-д'Ивуара, Франции. В рамках школы "Зонд" более 200 молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет работают над реальными проектами туристической отрасли", - уточняется в сообщении, распространенном журналистам.

Международная летняя школа продлится две недели. В первый день работы "Зонда" участники разделились на команды и определили направления своих проектов, все они касаются туристической сферы, создания новых мест показа, новых форм работы с туристами.

"Кампус молодежных инноваций" - всероссийский проект в сфере развития дополнительного образования. В течение лета смены в формате кампуса проведут на 38 площадках страны, каждая из них примет участников из разных стран. Все программы построены по принципу проектной деятельности и геймификации образовательного процесса. В соответствии с показателями, определенными национальными проектами "Образование" и "Цифровая экономика", сеть кампусов охватит к 2024 году более 150 тысяч человек.