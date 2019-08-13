Поисковая экспедиция обнаружила на Итурупе оружие времен Второй мировой войны

ТАСС, 13 августа. Участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" во время раскопок на острове Итуруп обнаружили артиллерийское орудие времен Второй мировой войны. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В ходе поисковых работ на острове Итуруп обнаружили два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны. Одно из них довольно хорошо сохранилось, второе находится в разобранном виде", - говорится в сообщении. Также сообщается, что по результатам обследования дна местного озера Куйбышевское участникам экспедиции удалось установить, что в водоеме техники нет, хотя местные жители утверждают, что в годы войны в озере было затоплено несколько танков.

По информации пресс-службы, кроме поиска артефактов, участники экспедиции планируют исследовать ландшафтные преобразования на поверхности острова, определят современное состояние популяций краснокнижных видов животных и растений.

В экспедицию на острова Курильской гряды в июле на корабле ТОФ "Ослябя" отправились около 100 человек. Среди них представители Русского географического общества, экспедиционного центра Минобороны России, курсанты военных вузов, представители отрядов "Юнармия".

Экспедиция прибыла на Итуруп 30 июля. Она начала работу с исследования подземных укреплений японского гарнизона времен Второй мировой войны на побережье залива Касатка. Во второй половине августа до середины сентября участники планируют посетить остров Уруп (остров южной группы Большой гряды Курильских островов), где будут проведены ботанические, вулканологические, геологические исследования.

Ранее на острове Аскольд в Приморском крае участники экспедиции исследовали заброшенную церковь, старинный маяк, а также остатки сооружений времен Второй мировой войны.