В ДФО и Иркутской области повысится уровень воды в реках в ближайшие три дня

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Повышение уровня воды в реках ожидается в регионах ДФО и Иркутской области в ближайшие три дня. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"На реках Приморского края проходят дождевые паводки в связи с сильными дождями. 12-14 августа у Хабаровска ожидается подъем уровня воды на 10-20 см", - сказала собеседница агентства.

По данным Гидрометцентра, на Среднем Амуре у населенных пунктов Ленинское и Нижнеспасское уровни воды выше опасной отметки. 13-14 августа на реке Уде в районе города Нижнеудинска, на реке Ие в Тулуне, на Бирюсе в районе города Бирюсинска и поселка Шиткино ожидается повышение уровня воды на 80-125 см, на остальных реках области - на 5-40 см.

В конце июня ливни стали причиной паводка в Иркутской области. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.

В Амурской области с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. По состоянию на 7 августа остаются подтопленными 39 населенных пунктов в 15 муниципальных образованиях, 25 частных жилых домов, более 1,2 тыс. придворовых территорий. Всего из подтопленных населенных пунктов эвакуированы почти 2,4 тыс. человек, в том числе 828 детей, в четырех пунктах временного размещения (ПВР) находятся 184 человека.