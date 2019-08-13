Главную площадь в Ессентуках реконструируют в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Главную площадь курортного города Ессентуки (Ставропольский край) планируют реконструировать до конца 2020 года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора края.

"[Губернатор] Владимир Владимиров поставил задачу осуществить реконструкцию Театральной площади до конца 2020 года. <…> Окончательное проектирование работ будет завершено в ближайшее время, после чего объект может быть включен в программу формирования комфортной городской среды на 2020 год", - уточняется в сообщении.

Над проектом благоустройства работает авторский коллектив, возглавляемый председателем правления Оренбургского регионального отделения Союза архитекторов России Натальей Ибрагимовой. В рамках проекта планируется создать новые архитектурные формы, колоннады, смотровую площадку и сцену, фонтаны.

Театральная площадь в Ессентуках находится возле Концертного зала им. Ф.И. Шаляпина, изначально он назывался Гастрольным театром и дал название всей площади. На этой же территории находится главный вход в Курортный парк Ессентуков, история парка начинается с середины XIX века. На площади проходят основные городские праздники, торжества и официальные мероприятия.

Проекты благоустройства территорий в российских регионах реализуются в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", который рассчитан до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.