Участниками симпозиума "Аланика" в Северной Осетии станут более 30 художников

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 августа. /ТАСС/. Международный художественный симпозиум "Аланика" соберет в Северной Осетии более 30 участников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ в составе "Росизо").

"На симпозиуме ожидаются 30 участников, куратор и помощник куратора. Это представители различных направлений современного искусства - музыканты, скульпторы, художники, фотохудожники, видеохудожники и так далее", - сказал собеседник агентства.

Иностранные государства на симпозиуме будут представлены участниками из Азербайджана и Украины. Творческий форум продлится с 15 августа по 30 сентября. Программа включает в себя творческие встречи, лекции и семинары, мастер-классы, минифестиваль, перформанс и концерт. Заключительная выставка работ участников откроется в Национальном музее Республики Северная Осетия - Алания 30 августа.

Начавшийся в 2007 году как пленэр, симпозиум при поддержке Министерства культуры РФ превратился в форум искусства. За прошедшие годы участниками "Аланики" стали художники из 22 стран. В 2018 году, впервые за 12-летнюю историю своего существования, симпозиум был отменен из-за финансовых трудностей.

"Аланика" - дважды номинант премии "Инновация" в номинации "Региональный проект современного искусства", лауреат премии Сергея Курехина (2017 год), лауреат Третьяковской премии в специальной номинации "Нереализовавшийся проект" (2018 год).