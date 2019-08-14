В Магаданской области 110 единиц техники устраняют последствия ливня на дорогах

ТАСС, 14 августа. В Магаданской области ведутся работы по устранению последствий циклона, вызвавшего подтопление дорог и подъем уровня воды в реках. На автомобильных дорогах работает 110 единиц техники, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"В регионе идут масштабные работы по устранению последствий стихии. На автомобильных дорогах области работает 110 единиц дорожной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для всех видов транспорта остается закрытым участок автомобильной дороги Палатка-Кулу - Нексикан с 320 по 391 км. "На других участках этой автотрассы проезд обеспечен для всех видов транспорта, спецтехника задействована на устранении последствий размыва и восстановлении профиля проезжей части", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Магаданэнерго", энергетики Колымы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Ведутся ремонтные работы на трех участках линий электропередачи, пострадавших от последствий циклона: на линиях Кедровый - Омчак, Усть-Омчуг - Палатка и Ягодное - Берелех. "Участки расположены в труднодоступной местности, что затрудняет проведение ремонтных работ. Ожидается, что все повреждения будут устранены к концу недели", - сказали в пресс-службе, отметив, что потребителям энергия подается в полном объеме.

Сильные дожди начались в Магаданской области 4 августа. Ливни вызвали сели, размывы дорог, повышение уровня воды в реках. Из-за последствий стихии в Сусуманском, Тенькинском и Ягоднинском округах был введен режим ЧС. В области продолжается ликвидация последствий циклона.