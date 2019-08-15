Вдохновленные Севером: как мастера по дереву со всей России создают скульптуры на Ямале

Дано: шестиметровое бревно и набор инструментов. Задача: создать композицию, которая бы раскрывала тему "Легенды и мифы ямальской земли". Справиться с ней в Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ) прибыли 22 мастера из регионов России, а также Киргизии и Украины. В восьмой раз, каждые два года, здесь проходит международный фестиваль — конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера". Участники поделились с корреспондентом ТАСС своими задумками и рассказали о тонкостях работы с деревом. Резцы на удачу С 9 августа на площадке в центре Салехарда звучит гул электро- и бензопил. Перед каждым мастером — выбранное им бревно, которое час за часом приобретает все большее сходство с эскизом. Например, сделать композицию, где старик рассказывает внуку легенду о живущем под землей мифическом народе сихиртя, задумал чемпион России по парковой скульптуре 2018 года, чемпион Кубка Сандрингема (Англия) 2019 года Александр Ивченко из Воронежа.

Описание Александр Ивченко и его рассказчик легенды о сихиртя © Ольга Кузьмина/ТАСС

"По древним легендам, до прихода ненцев на Ямал здесь обитали белокожие светлоглазые люди — сихиртя. Сейчас даже многие археологи сходятся на том, что действительно был такой этнос. В ненецком фольклоре они стали подземными жителями. Дед будет рассказывать о них внуку, держа статуэтку сихиртя, а сзади из-под земли выскочит настоящий сихиртя и будет про себя слушать. Останется время — я подземный мир тоже населю. Фестиваль длинный, поэтому успеть можно много", — говорит Александр.

Описание Набор резцов ручной работы с пожеланиями © Ольга Кузьмина/ТАСС

По словам мастера, он вырос на севере Иркутской области и потому работать с деревом умел еще в детстве. Однако всерьез увлекся этим после того, как жена подарила бензопилу, а родственники — набор резцов ручной работы с пожеланиями: силы, вдохновения, оптимизма. Два года назад Александр оставил работу на телевидении и посвятил себя резьбе по дереву полностью. "Ощущения, что я хотя бы день проработал, у меня с той поры нет. Я не работаю, а балдею. Журналист, если он хороший, хочет быть услышанным. Я тоже хочу быть услышанным. У меня просто с бензопилой получается лучше, чем с микрофоном", — пояснил Ивченко. Женский взгляд Героя мифологии народов ханты и манси Мир-Сусне-Хум — всадника на белом восьмикрылом коне, который, согласно мифам, скачет по небу и наблюдает за порядком в мире, — создает единственная участница-женщина, мастер декоративно-прикладного искусства и ремесел из Салехарда, член Союза художников России Наталья Талигина. С 2003 года она работает в окружном доме ремесел ЯНАО и профессионально занимается резьбой по дереву. Обычно создаваемые ею композиции небольшие, а работа с бревном требует особых усилий. "Физически это сложно. Чтобы возиться с бревном, его нужно перекатывать. Надо суметь удержать бензопилу, электропилу. И чтобы резать, нужны усилия", — отмечает мастер.

Описание Наталья Талигина, единственная женщина — участница фестиваля © Ольга Кузьмина/ТАСС

Помимо бензо- и электропилы, создать скульптуру помогает топор, а также специальные стамески и киянка, добавила Наталья. "Ставишь стамеску, бьешь по ней киянкой — она как молоток, только деревянная, — и таким образом убираешь лишнее. Вручную это бывает тяжело сделать, а с помощью киянки и стамески это дается легче", — объясняет Талигина. Мастерская для души Успех работы во многом зависит от выбранного бревна, считает мастер декоративно-прикладного искусства и ремесел из Нового Уренгоя Алексей Зайкин. "Размер, структура: сучки, трещины — все имеет значение. И очень хорошо, что организаторы дают возможность выбрать бревно самому", — объясняет он. Алексей создает работу "Сотворение мира". Ее героиня — гагара, которая, согласно мифологии народов ханты и манси, помогла сотворить землю. "Я на Ямале с 1983 года. Он в принципе для меня родной, хотя я родился в Тульской области. Все, что связано с Севером, — быт, культура — все стало родным", — говорит мастер.

Описание Алексей Зайкин и его гагара © Ольга Кузьмина/ТАСС

Работает Алексей не спеша, поскольку обычно мастерит из кости и создание парковой скульптуры для него направление пока новое. "Вообще, я работаю в технадзоре, но по первому образованию — резчик по дереву. В 1990-е годы не получилось трудоустроиться, пришлось переквалифицироваться. Но сделал себе мастерскую и после работы занимаюсь там", — добавил он. Гости из зарубежья Каждый фестиваль привлекает участников из зарубежья. Мастер из Кыргызстана Урмат Советкельдиев приехал в Салехард впервые. Его работа "Легенды Севера" олицетворяет связь человека с природой. В центре композиции жилище коренных народов — чум, окруженный небом и водой.

Описание Урмат Советкельдиев с работой "Легенды Севера" © Ольга Кузьмина/ТАСС

А вот скульптор с Украины Вячеслав Барышников участвует в фестивале не в первый раз. Нынешнюю работу он решил посвятить ямальскому Деду Морозу — Ямал Ири. По легенде, этот герой наделен волшебной силой, переданной ему добрыми духами Севера. Главные атрибуты Ямал Ири — бубен и волшебный посох. По словам мастера, соединение нескольких деталей позволит сделать работу объемнее. "Работать с деревом приятно. Мягкий, теплый материал. Единственное — надо следить, чтобы не треснул где-то", — добавил Вячеслав.

Описание Вячеслав Барышников создает скульптуру о ямальском Деде Морозе — Ямал Ири © Ольга Кузьмина/ТАСС

Подарок Ямалу Заслуженный художник России Степан Загайко (Москва) впервые побывал в Салехарде в 1995 году. С тех пор город, по его словам, заметно преобразился и стал ярче. Такой же яркой мастер задумал и свою работу "Ямальская муза". "Это особа женского пола в виде арфы. Хочу, чтобы она вписалась в среду северной архитектуры, и поэтому решил ввести в деревянную скульптуру цвет. Для большего обогащения хочу внести декоративные элементы", — отметил Загайко. Следить за тем, как создаются "Легенды Севера", можно с помощью онлайн-трансляции на сайте Окружного дома ремесел ЯНАО. По словам заместителя директора учреждения по основной деятельности Константина Марушина, работа на площадке остановится 16 августа. Жюри оценит соответствие скульптур заданной теме, оригинальность замысла, композиционное решение, исполнительское мастерство и на следующий день объявит победителя.

Описание Степан Загайко задумал работу "Ямальская муза" © Ольга Кузьмина/ТАСС