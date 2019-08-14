Лодочную станцию построят в Железноводске к сентябрю

ПЯТИГОРСК, 14 августа. /ТАСС/. Инвестор завершит строительство лодочной станции на Курортном озере в Железноводске (Ставропольский край) к началу осени, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе горадминистрации.

"В Железноводске началось строительство лодочной станции. Она строится на средства частного инвестора, у него там кафе, которое выходит на пристань, он его облагораживает. Лодочная станция строится в рамках проекта "Продление Каскадной лестницы", все будет в едином ансамбле", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, строительство станции, как и Каскадной лестницы, должно быть окончено в сентябре. "Там будет прогулочная зона, пять лодочек и три или четыре катамарана. Кафе там стоит давно, оно принадлежало еще деду инвестора, это семейный бизнес. Он его приводит в соответствие с единым ансамблем", - добавила представитель пресс-службы.

Проект реконструкции Каскадной лестницы в Железноводске в 2018 году победил во Всероссийском конкурсе комфортной городской среды, организованном Минстроем РФ, и получил из призового фонда конкурса около 80 млн рублей. Дополнительное финансирование было выделено из краевого бюджета по решению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Каскадная лестница в парке Железноводска - одна из главных достопримечательностей курорта, построена по проекту архитектора Н.А. Папкова в 1931-1936 годах. Берет начало на площадке у Смирновского источника и спускается в сторону декоративного озера, по всей длине украшена скульптурами сказочных персонажей и каскадными стоками для неиспользованной минеральной воды местных источников.