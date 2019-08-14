Детский альпинистский лагерь "Герои" в КБР за четыре смены собрал около 80 человек

НАЛЬЧИК, 14 августа. /ТАСС/. Детский альпинистский лагерь "Герои" собрал в поселке Тегенекли Кабардино-Балкарии (КБР) ребят из разных регионов России, сообщил ТАСС в среду начальник лагеря Андрей Смолин.

"С середины июня в пансионате Эльбрус, возле поселка Тегенекли в Приэльбрусье был открыт лагерь "Герои" для детей в возрасте 12-16 лет с основной направленностью скалолазание и альпинизм. Приезжали ребята в основном из Москвы, Московской, Ростовской, Иркутской областей, КБР. За четыре смены у нас побывало около 80 человек. Тематика лагеря - герои, но здесь не имеется в виду то, что кому-то приходилось совершать героические поступки: сам ребенок становится в душе героем, преодолевает страх", - сказал Смолин.

Он отметил, что больший уклон в работе лагеря сделали на получение навыков в альпинизме, по туризму были организованы однодневные походы. "Очень плотная программа, у детей не было ни минуты свободного времени. Кроме практических занятий на скале, были занятия и по командообразованию, по сплочению ребят, игры, психологические тренинги", - добавил собеседник агентства.

По его словам, с детьми занимались вожатые, инструкторы по физической подготовке и скалолазанию (мастера спорта по альпинизму), психологи, повышенное внимание уделяется безопасности. "Единичные лагеря есть в нашей стране, где такое высокое соотношение ребенок - взрослый (трое детей - один взрослый). Это объясняется тем, что альпинизм - вид спорта с повышенным риском, большая ответственность", - отметил Смолин.

Организаторы предусмотрели экскурсионные поездки на Голубые озера, Чегемские водопады. Ребята также побывали в гостях у спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, посетили музей, пообщались с начальником отряда Абдуллахом Гулиевым.