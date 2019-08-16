Первый фестиваль бега по пересеченной местности открылся в горах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 16 августа. /ТАСС/. Первый трейловый фестиваль "KAVKAZ.RUN Чегем 2019", в программе которого забеги по горному рельефу с перепадом высот до 1000 м, открылся на площадке парадрома "Чегем" в Кабардино-Балкарии, ожидается, что в нем примут участие около 400 человек, сообщил ТАСС в пятницу президент "Федерации спорта сверхлегкой авиации КБР", один из организаторов фестиваля, Марат Мушкаев.

"Сегодня открыли фестиваль, основные забеги начнутся завтра. Всего ожидается около 400 человек, вместе со зрителями, непосредственно в забегах участвуют около 180 человек. В программе фестиваля - забеги на разные дистанции - 5, 16 и 26 км. Маршруты дистанций проходят в том числе по склонам, с перепадом высот до 1000 м, максимальная высота - 2300 м над уровнем моря", - сказал Мушкаев.

По его словам, подобный фестиваль в Чегеме проводится впервые, в рамках проекта KAVKAZ.RUN - серии курортных забегов. "В основном участие принимают не профессиональные спортсмены, это любители, люди, которые хотят вести активный спортивный образ жизни. Открылся фестиваль развлекательным забегом "Пивная миля" - это небольшая дистанция 300-400 м, победитель в качестве приза получает бочку пива от спонсора. Каждый день в рамках фестиваля проходит развлекательная программа, мастер-классы по горному туризму, безопасности во время горных походов", - рассказал собеседник агентства.

В рамках фестиваля предусмотрены также детские забеги - на дистанции 300 и 800 м - для участников в возрасте от трех до десяти лет. Фестиваль продлится до 18 августа, в планах организаторов - сделать его ежегодным.