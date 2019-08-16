Проблему очереди в детские сады решат три муниципалитета Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 августа. /ТАСС/. Строительство пристроек к детским садам решит проблему очереди в трех муниципалитетах Северной Осетии - Алании в 2019 году. Об этом сообщили в пятницу в правительстве республики.

"В селе Октябрьское <...> возводится одноэтажная пристройка к детскому саду № 10. Аналогичные работы ведутся и в детском саду № 12 в селе Ногир. Каждая из этих пристроек рассчитана на 20 мест для детей ясельного возраста. Введение их в эксплуатацию позволит полностью решить вопрос с очередностью в дошкольные учреждения в обоих населенных пунктах", - уточняется в сообщении на официальном портале правительства региона.

Обе пристройки возводят в Пригородном районе республики. Еще один строительный объект находится в селе Суадаг Алагирского района. "55 мест добавится к детскому саду в Суадаге, и таким образом проблема с очередностью будет решена", - уточнили в региональном правительстве.

Расширятся площади детских садов также в городе Алагир и Дигора, и в Ирафском районе республики. "Учтены и нормы квадратных метров на одного ребенка, и расположение специальных и вспомогательных помещений. Все это позволит нашим детям находиться в современных условиях. В настоящее время детсады занимают старые помещения бывших совхозов", - цитируются в сообщении слова главы администрации муниципального собрания Иравского района Омара Лагкуева.

Сдача всех объектов намечена на декабрь 2019 года, отмечают в правительстве республики. Власти Северной Осетии намерены обеспечить к 2021 году всех детей в возрасте от полутора до семи лет местами в детских садах. Всего в очереди в настоящее время состоят почти 1900 малышей. Создание дополнительных мест в детских садах за счет строительства новых объектов идет в российских регионах в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография".