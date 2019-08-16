Анализ кадров в сфере медицины проведут в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии проведут анализ кадров в сфере здравоохранения, чтобы определить уровень нехватки специалистов для последующей точечной подготовки. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев.

"Мы проводим анализ всего штата в Северной Осетии, работающего в системе оказания помощи в рамках министерства здравоохранения республики. Для нас очень важно, чтобы мы просчитали следующий год и последующие до 2024 года - средний возраст специалистов, где есть нехватка. Последующая задача кадровой службы - связываться с выпускниками, которые готовы работать по тем или иным специальностям", - сказал он.

По данным министерства, в сфере здравоохранения в регионе работают около 10 тыс. специалистов, республиканская медицинская академия ежегодно выпускает несколько сотен человек. Оснащенность кадрами в медучреждениях высокая, однако по-прежнему сохраняется нехватка узких специалистов на местах. "На фоне профицита кадров мы столкнулись с тем, что у нас не хватает онкологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов, сосудистых хирургов, нейрохирургов, врачей гериатров", - пояснил министр.

Для решения проблемы нехватки узких специалистов в республике намерены проводить профориентационную работу в медицинской академии, чтобы обращать внимание студентов на специальности, в которых наблюдается дефицит. Также власти намерены развивать институт наставничества в учреждениях здравоохранения, чтобы начинающие специалисты могли перенимать опыт у врачей со стажем.