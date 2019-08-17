Театральная гостиная, электровоз и аллея здоровья представлены на "Коми ВДНХ" в Сыктывкаре

СЫКТЫВКАР, 17 августа. /ТАСС/. Выставка достижений и возможностей народного хозяйства Республики Коми (Коми ВДНХ) "Достояние Севера" открылась в субботу в Сыктывкаре по случаю 98-летия республики. Она проводится четвертый год подряд, на этот раз с участием более 160 предприятий и организаций, рассказал ТАСС министр инвестиций, промышленности и транспорта региона Александр Ремига, чье ведомство является главным организатором экспозиции.

"Массу интересного подготовили в этом году организаторы и более 160 участников выставки Коми ВДНХ "Достояние Севера". Это презентации предприятий и организаций, их продукции, мастер-классы, дегустации, экспозиция "Аллея здоровья", розыгрыши призов от ведущих компаний. Каждый посетитель найдет здесь занятие по душе, увидит все разнообразие нашего региона", - сказал глава Минпрома Коми.

В экспозиции площадью 300 кв. м в одном из торговых центров Сыктывкара оборудована "театральная гостиная", где любой посетитель сможет попробовать себя в качестве актера. ОАО РЖД на своей площадке презентовала проект "Северный широтный ход" и интерактивный тренажер "Глазами машиниста", где гости могут попробовать себя в роли машиниста поезда. Тренажерный комплекс, имитирующий кабину электровоза "Ермак", обычно используется для обучения локомотивных бригад вождению поездов и отработке действий в аварийных ситуациях. На выставке комплекс доступен все желающим.

Главное управление МЧС РФ по региону организовало показ пожарно-спасательной техники и инструмента, коллекции пожарных касок различных стран и времен. На уличной площадке выставки гости могут потушить виртуальный пожар, испытать себя и противогаз в задымленной среде.

Масштабную экспозицию "Аллея здоровья" открыл региональный Минздрав. Специалисты Центра медицины катастроф покажут на симуляционном оборудовании, как оказывать первую и экстренную помощь. Значительная часть этой экспозиции посвящена здоровому образу жизни. Здесь проведут медицинские экспресс-анализы и обучат оздоровительной технике скандинавской ходьбы.

"Самое уникальное в том, что гости могут побывать сразу во многих местах республики. Здесь развернуты экспозиции всех 20 муниципалитетов. Эта площадка - уникальная возможность встретиться напрямую разработчикам и инвесторам", - сказал глава Минпрома Коми.