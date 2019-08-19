Пожарные в Якутии ликвидировали более 50 возгораний в лесах за выходные

ТАСС, 19 августа. Лесопожарные формирования за минувшие два дня потушили более 50 возгораний в районах Якутии. На утро понедельника в республике действует семь лесных пожаров на площади 617 га. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов Республики Саха (Якутия).

"За прошедшие выходные в республике ликвидировано 58 пожаров в зонах тушения и контроля. На сегодняшний день в республике ведутся работы по тушению семи лесных пожаров. В Сунтарском улусе зарегистрировано 4 [пожара], в Нюрбинском улусе - 2 [пожара], в Верхоянском улусе - 1 пожар", - говорится в сообщении.

В тушении пожаров задействованы 365 человек, в том числе 137 парашютистов, а также 27 единиц техники.

По данным регионального Минприроды, на территории Якутии зафиксировано 120 термоточек на площади 799,8 тыс. га на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда. Эти территории находятся под наблюдением пожарных.