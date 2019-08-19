Брянские полицейские вернулись из полугодовой командировки в Северную Осетию

ТАСС, 19 августа. Брянские полицейские вернулись после полугодовой командировки в Северную Осетию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

"Позади долгая и сложная командировка, несение службы на большом расстоянии от Брянщины, в трудных, приближенных к боевым условиям. Шесть месяцев перед нашими земляками стояла непростая задача охраны правопорядка и обеспечения законности на территории Северной Осетии", - говорится в сообщении.

За добросовестное выполнение служебного долга отличившиеся бойцы отряда получили ведомственные награды, почетные грамоты, благодарственные письма, а также благодарности губернатора Брянской области, областной думы, главного федерального инспектора по Брянской области и городской администрации.

"Со всеми задачами, поставленными руководством группировки органов и подразделений МВД России в Северо-Кавказском регионе, вы успешно справились. Отзывы о службе сотрудников брянской полиции как со стороны руководства ведомства, так и со стороны местных жителей только положительные. Коллеги из местных правоохранительных органов также высоко оценили ваше ответственное отношение к порученному делу", - приводит пресс-служба слова начальника УМВД России по Брянской области полковника полиции Владислава Толкунова.