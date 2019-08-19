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Глава МВД передал новую спецтехнику руководству чукотской полиции

Ее могут использовать для борьбы с браконьерами

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Глава МВД РФ Владимир Колокольев передал новую технику руководству управления МВД по Чукотскому автономному округу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре министерства, эта техника может быть использована как для охраны общественного порядка, так и при проведении различных оперативных мероприятий.

В понедельник министр провел в Анадыре совещание с руководящим составом УМВД России по Чукотке, на котором были рассмотрены актуальные вопросы служебной деятельности.

Он передал личному составу окружного управления новую маневренную технику - две аэролодки, катер и квадроцикл.

"Она может быть использована на важнейших направлениях работы, в том числе для охраны общественного порядка, проведения оперативно-профилактических мероприятий, выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконной добычей водных биоресурсов. Одновременно будет решен и вопрос доставки следственно-оперативных групп к местам происшествий", - сказал министр.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссияЧукотский автономный округ
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