Глава МВД передал новую спецтехнику руководству чукотской полиции

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Глава МВД РФ Владимир Колокольев передал новую технику руководству управления МВД по Чукотскому автономному округу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре министерства, эта техника может быть использована как для охраны общественного порядка, так и при проведении различных оперативных мероприятий.



В понедельник министр провел в Анадыре совещание с руководящим составом УМВД России по Чукотке, на котором были рассмотрены актуальные вопросы служебной деятельности.



Он передал личному составу окружного управления новую маневренную технику - две аэролодки, катер и квадроцикл.

"Она может быть использована на важнейших направлениях работы, в том числе для охраны общественного порядка, проведения оперативно-профилактических мероприятий, выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконной добычей водных биоресурсов. Одновременно будет решен и вопрос доставки следственно-оперативных групп к местам происшествий", - сказал министр.