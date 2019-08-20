{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

В Якутии за сутки ликвидировали 38 лесных пожаров на площади 30 тыс. га

В настоящее время ведутся работы по тушению шести очагов возгорания

ЯКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Специалисты за прошедшие сутки ликвидировали в Якутии 38 лесных пожаров, сообщается во вторник на сайте регионального министерства экологии.

Общая площадь, пройденная огнем в зоне контроля в труднодоступной местности, где тушение пожаров не всегда считается экономически целесообразным, составляет 776 435 га.

"По оперативным данным на 20 августа, за прошедшие сутки в республике ликвидировано 38 пожаров в зонах обслуживания и контроля <...> Ведутся работы по тушению шести лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне тушения составляет 442 га", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, площадь потушенных пожаров составила 30 165 га. К тушению пожаров привлечены 227 человек, в том числе 42 работника службы наземной охраны лесов, 119 парашютистов и десантников-пожарных.

В Якутии сохраняется режим ЧС регионального уровня. В нескольких населенных пунктах сохраняется задымленность из-за лесных пожаров в республике и соседних регионах.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
Арктика сегодня
Мурманские власти рассчитывают на увеличение финансирования на 40% проекта городской среды
Глава региона Андрей Чибис отметил, что на Севере строительство и благоустройство городов обходится дороже
Читать полностью