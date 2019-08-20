В Дербентском районе Дагестана помогли собрать в школу более 90 детей из малоимущих семей

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Представители учреждений социального обслуживания и благотворители Дербентского района Дагестана помогли собрать в школу более 90 детей из малоимущих семей, сообщили во вторник в пресс-службе администрации района.

"В Дербентском районе более 90 детей в рамках акции "Собери ребенка в школу" получили канцелярские принадлежности, портфели, школьную и спортивную форму. Благодаря спонсорской помощи… удалось провести такую добрую акцию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в акции приняли участие депутаты Народного Собрания республики от Дербентского района, а также представители местного отделения партии "Единая Россия".

"Проводимая акция - огромная помощь малоимущим семьям и большой праздник детям", - привели в пресс-службе слова главы района Сеидмагомеда Бабаева.

Ранее сообщалось, что в рамках акции "Собери ребенка в школу" в Дербентском районе планируют обеспечить необходимыми школьными принадлежностями более 35 детей из малоимущих семей.