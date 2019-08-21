Экс-директор Ростовского цирка через суд опроверг сведения о финансовых нарушениях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Бывший директор Ростовского цирка Дмитрий Резниченко через суд добился признания ранее опубликованных сведений о допущенных им финансовых нарушениях в работе цирка не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Информация об этом содержится в решении Кировского районного суда Ростова-на-Дону.

"Признать не соответствующими действительности порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Резниченко Дмитрия Анатольевича сведения о том, что на момент публикаций имели место финансовые нарушения в деятельности Ростовского цирка, подтвержденные актом ревизионной комиссии Росгосцирка; финансовые нарушения деятельности Ростовского цирка произошли по вине и при участии директора Ростовского цирка Д. Резниченко; что на момент публикации руководство Росгосцирка предложило Д. Резниченко уволиться в связи с его причастностью к финансовым нарушениям деятельности Ростовского цирка, распространенные 28 февраля 2018 года", - говорится в решении суда.

Ранее в пресс-службе Росгосцирка ТАСС сообщили, что в феврале 2018 года Резниченко было предложено покинуть должность директора Ростовского цирка из-за выявленных в учреждении серьезных финансовых нарушений. По данным пресс-службы, после выявленных нарушений в Ростовском цирке, являющемся филиалом Росгосцирка, была введена должность финансового директора. На нее была назначена занимавшая должность директора Курского государственного цирка Наталья Шульга, а Резниченко было предложено покинуть занимаемую должность.