Подразделения СК в Крыму и Севастополе реорганизуют в единое следственное управление

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Подразделения Следственного комитета России в Крыму и Севастополе реорганизуют в единое следственное управление, аппарат которого будет расположен в Симферополе. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном в среду следственным управлением СК РФ по городу Севастополю.

"В связи с реорганизацией Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю сообщаем об их объединении в настоящее время и создании Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю на базе ранее существовавшего ГСУ СК России по Республике Крым", - говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности руководителя объединенного управления назначен полковник юстиции Владимир Терентьев. Ранее он исполнял обязанности руководителя Главного следственного управления по Республике Крым.

По завершении объединения будет создан единый сайт ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю. В сообщении уточняется, что сейчас еще продолжают работать прежние порталы и страницы в соцсетях.