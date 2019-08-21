В Петербурге благоустроили Пионерский парк площадью в 10 га

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Благоустройство Пионерского парка, включенного в 2019 году властями Санкт-Петербурга по просьбе горожан в программу "Формирование комфортной городской среды", завершилось в Калининском районе города. Работы выполнены в срок и качественно, сообщил по итогам контрольного визита на объект временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Парк находится в графике и выполнен так, как и требовалось. Я доволен, хорошо выполнены и качественно работы, и жители довольны", - сказал Беглов.

Работы по благоустройству парка начались в мае 2019 года. Были обновлены газоны и дорожки, появились новые садовые диваны и урны. Дополнительно был выполнен ремонт асфальтовой площадки на 1,3 тыс. кв. м, ремонт памятной стелы и установлено 10 цветочных ваз. Также на территории парка появилась современная детская площадка площадью 1 тыс. кв. м с искусственным покрытием, на которой установлено 15 элементов игрового оборудования.

Врио губернатора Санкт-Петербурга по итогам контрольного визита в парк отметил, что до конца года в парках города появятся более 40 детских площадок. Что касается парков, то в них, по мнению Беглова, надо организовывать зонирование: "для людей серебряного возраста, для детишек и спортивные сооружения для подростков". В этом плане Пионерский парк после благоустройства был приведен им как положительный пример.

В комитете по благоустройству сообщили, что всего в Санкт-Петербурге благоустраивают 145 объектов, в том числе 50 садов, парков и скверов городского значения.