Из-под носа у медведя. Девочку спасли из нижегородского леса на четвертые сутки поисков

Пятилетнюю Зарину Авгонову обнаружили сидящей в буреломе. Недалеко от этой местности видели следы медведя, а однажды в ходе поисков хищник даже гнался за людьми

Днем в воскресенье, 18 августа, пятилетняя Зарина Авгонова ушла из дома в лес у поселка Степановка Нижегородской области и заблудилась. Ее поиски длились больше трех суток, в них принимали участие около тысячи человек — представители силовых ведомств и экстренных служб, местные жители и волонтеры со всей России. Истощенную девочку нашли поздним вечером в среду, в буреломе недалеко от села — исцарапанная, босая, но главное — живая, она первым делом попросила воды и кусочек торта, рассказала ТАСС главный инфорг поисково-спасательной группы "Рысь" Надежда Ермолаева. Лес за домом Поселок Степановка находится примерно в 250 километрах к югу от Нижнего Новгорода, на границе с Мордовией. Постоянно здесь проживает всего пять семей, время от времени приезжают дачники, рассказал ТАСС глава администрации Сарминского сельсовета Владимир Устимкин. "Рядом с поселком есть лес — вышел за 100 метров от дома, и ты уже в нем. Раньше на этом месте было поле, но его уже лет 25 не распахивают", — отметил Устимкин.

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В этом лесу и заблудилась пятилетняя Зарина Авгонова из Душанбе, которая приехала вместе с родителями к своим родственникам. "Здесь у ее матери живет тетка, семья гостила в Степановке уже не в первый раз, приезжали и в прошлом году", — продолжает собеседник. Днем в воскресенье девочка отправилась навстречу своей двоюродной бабушке, которая пошла в лес за грибами. И пропала. Сначала ребенка искали силами родителей и местных жителей, но безрезультатно — Зарина не откликалась на голос. Затем родители обратились в правоохранительные органы. Уже в тот же день на месте были сотрудники полиции и волонтеры — всего около 200 человек. Штаб поиска развернули в доме одного из местных жителей, который согласился помочь. По словам Устимкина, за последние 30 лет это был первый случай, когда человек потерялся в лесу у Степановки. "Деревенские ведь всегда ходили в лес за ягодами, за грибами, а тут такое", — говорит собеседник. Помощь волонтеров Организация поиска человека — это всегда задача с целым набором неизвестных, которая требует предварительной подготовки — прежде всего, сбора информации, рассказывает командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин, который одним из первых прибыл в воскресенье в поселок. "Первоначально отрабатывались несколько версий произошедшего, в том числе похищение, несчастный случай — дети, к сожалению, часто проваливаются в выгребные ямы и сельские туалеты", — отметил собеседник.

"Мы осмотрели дома по всей деревне, вместе с МЧС проверяли заброшенные колодцы, сараи. В поселке много заброшенных построек — судя по всему когда-то деревня была значительно больше, чем сейчас", — рассказал ТАСС начальник 8-го управления уголовного розыска ГУ МВД по Нижегородской области Павел Савинов. Проверенные здания помечали отметкой "Осмотрено". После опроса родственников, составления их психологического портрета приоритетной стала версия о том, что девочка ушла в лес и заблудилась. Район поиска был огромным — около 100 кв. километров. "Мы понимали, что ребенок далеко не уйдет, но, тем не менее, пять километров в одну сторону, пять километров — в другую, это уже приличное расстояние", — добавил Сергей Шухрин.

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Осмотреть такую территорию было под силу лишь очень большому числу людей, и чем дольше Зарина оставалась одна в лесу, тем больше увеличилась группировка поисковиков. Полиция, МЧС, Росгвардия, СК, который возбудил по факту исчезновения ребенка уголовное дело, подключали к поискам десятки своих сотрудников. В Степановку приехали волонтеры из разных поисковых отрядов со всей России — из Москвы, Курска, Екатеринбурга, Владимира, Пензы, Ярославля и еще десятка городов. Доброволец поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" из Пензы Евгения Тусеева узнала о начале поисков днем в воскресенье. Тем же вечером вместе с другими волонтерами она выехала на машине из Пензы в Нижегородскую область — путь до места поисков занял около пяти часов. "Для такой спасательной операции нужно большое количество подготовленных старших поисковых групп, а на месте их не хватало, поэтому я решила поехать", — рассказывает девушка. По ее словам, пензенские поисковики были на месте около 2 часов ночи 19 августа. "Штаб уже работал, поисковые работы шли даже ночью, мы сразу связались с координатором и получили задачи для поиска ребенка в лесу", — отметила Тусеева. След и голос Для удобства и эффективности поисков вся территория леса была разбита на квадраты, которые обследовали поисковые группы. Их состав варьировался по численности, но, как правило, в каждый входили силовики, волонтеры и местные жители, выполнявшие функции проводников. "После обследования квадрата участники группы возвращались в штаб и забивали данные треков в компьютер — так появлялась определенная картина: где искали, что нашли, куда нужно идти в следующий раз", — объясняет Сергей Шухрин. Искали, прежде всего, следы девочки — информация о том, что они встречают их то здесь, то там в лесу, стала появляться уже вскоре после начала спасательной операции. По словам Павла Савинова, если в квадрате находили детский след, то на место выходила отдельная группа, начинавшая искать другие похожие следы, чтобы определить возможное направление, в котором ушел ребенок. С каждым днем следов становилось все больше — было похоже, что девочка ходит кругами или даже прячется, говорят поисковики. "Уже три или четыре группы прошли квадрат, никого не обнаружили, но опять появляются детские следы. Сейчас можно сказать, что, скорее всего, именно первые обнаруженные следы были верными. Потом уже, видимо, в лес стали ходить добровольцы, в том числе и с детьми, и началась путаница", — рассказывает собеседник. Вечером и ночью, когда не было видно следы и другие "артефакты" — сломанные ветки, примятую траву на месте, где ребенок мог лечь отдохнуть, — поисковики работали "на отклик" — звали ребенка и прислушивались: вдруг Зарина откликнется. К этой работе подключали, прежде всего, женщин — девочка могла испугаться незнакомого мужского голоса. "Мы записали голос мамы ребенка: "Дочка, позови маму, отзовись" и проигрывали эти слова через переносную колонку и мощную трехкиловаттную колонку на автомобиле", — рассказывает Шухрин. Встреча с медведем На первый взгляд, рельеф местности в зоне поисков не сложный, говорит Савинов, но здесь есть масса опасностей для любого человека, тем более для пятилетнего ребенка. "Здесь высокая трава, лес, водоемы, болотистая местность и дикие животные", — рассказывает собеседник. Поисковики и местные жители рассказывают, что в лесу у Степановки водятся кабаны, змеи и даже медведи — волонтеры слышали рык дикого животного, видели его следы. По словам главного инфорга поисково-спасательной группы "Рысь" Надежды Ермолаевой, был случай, когда медведь погнался за поисковиками и охотники, сопровождавшие группу, отгоняли его выстрелами.

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Глава администрации сельсовета со слов охотников рассказывает, что медведи могли быть встревожены звуком вертолетов, облетавших местность в зоне поиска — на месте работали две машины поисково-спасательного отряда "Ангел" из Москвы, а правительство Нижегородской области выделило еще один вертолет для поисков. Обзор с высоты обеспечивался, кроме того, еще и квадрокоптерами. Все водоемы в районе поисков обследовала группа водолазов из четырех человек. Глубина была небольшой, рассказывает начальник поисково-спасательной службы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Олег Кулаев. Но по заданию штаба водолазы обследовали все объекты по нескольку раз. К среде группировка увеличилась до тысячи человек, в спасательной операции принимали участие почти все местные жители — те, кто не ходил в лес, готовили еду для поисковиков. В соцсетях десятки людей предлагали свою помощь — необходимым оборудованием и расходными материалами (батарейками, фонарями), просто деньгами. В первый день поисков было собрано около 200 тыс. рублей, рассказывает Шухрин. "На месте было огромное количество людей, всех их нужно было сорганизовать между собой, так как поисковые группы были смешанными — волонтеры из разных отрядов, местные жители и полиция. Как правило, если поиск организован не очень хорошо, они разделяются по своим отдельным группам, но здесь такого не было", — говорит доброволец отряда "Лиза Алерт" Евгения Тусеева. Голодная, но живая Вечером в среду две группы поискового отряда "Рысь" решили обследовать участок леса в 1,5-2 километрах от поселка. По словам Надежды Ермолаевой, квадраты до этого проверяли, но лишь частично. Недалеко от этой местности были обнаружены следы медведя. "Группы поисковиков пересеклись в определенной точке и вскоре услышали звук, который сначала приняли за крик птицы. Попробовали работать на отклик, им ответил детский голос: "Я здесь", — рассказывает Ермолаева. Зарину обнаружили в полусидячем положении в буреломе. "Она была поцарапанная, вся в ссадинах, босая, в одной футболке. Первым делом она попросила воды и тортик", — продолжает собеседница.