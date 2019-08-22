Дом культуры площадью более 5 тыс. кв. м открылся в ауле Адыге-Хабльского района КЧР

ЧЕРКЕССК, 22 августа. /ТАСС/. Торжественное открытие нового Дома культуры площадью более 5 тыс. кв. м состоялось в ауле Старо-Кувинске Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии, сообщила пресс-служба главы и правительства КЧР.

"Сегодня в ауле Старо-Кувинск Адыге-Хабльского района состоялось торжественное открытие нового Дома культуры на 250 мест общей площадью более 5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Глава региона Рашид Темрезов поздравил жителей аула. "Сегодня мы присутствуем на торжественном открытии Дома культуры. Считаю, этот очаг культуры должен работать круглосуточно и его двери всегда должны быть открыты для всех жителей аула Старо-Кувинск, и прежде всего, для наших прекрасных одаренных красивых детей, которые живут в ауле", - приводит пресс-служба слова Темрезова.

Новый дом культуры построен по федеральной программе "Устойчивое развитие сельских территорий" и включает в себя концертный зал на 250 мест, библиотеку, залы для занятий вокалом, рисованием и хореографией и полностью оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья.