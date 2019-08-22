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Северный Кавказ

В КЧР на закупку антитеррористического оборудования для школ выделено более 5 млн рублей

В 2019 году в школы Карачаево-Черкесии пойдет 52 тыс. детей

ЧЕРКЕССК, 22 августа. /ТАСС/. Систему защиты от террористической угрозы приобретают для школ Карачаево-Черкесии. Всего на закупку антитеррористического оборудования и для охраны школ направлено более 5 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Одним из важных вопросов, решаемых в ходе летней подготовительной кампании, является укрепление комплексной безопасности образовательных организаций. Значительно улучшилась антитеррористическая защищенность образовательных организаций. В 2019 году на приобретение антитеррористического оборудования и физическую охрану учреждений образования было направлено почти 5 393 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По итогам проверки учебных заведений перед началом учебного года 344 образовательных организации республики оборудованы тревожными кнопками, все учреждения образования оборудованы системами пожаротушения и оповещения при пожаре.

В 2019 году в школы Карачаево-Черкесии пойдет 52 тыс. детей, из них более 6 тыс. первоклассников. Всего в республике насчитывается 177 средних учебных заведений и 135 дошкольных образовательных организаций.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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