В Якутии за сутки потушено 11 пожаров на площади свыше 231 тыс. га

ЯКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты потушили за прошедшие сутки 11 пожаров в Якутии на площади 231, 9 тыс. га. Об этом сообщили в пятницу в региональном министерстве экологии.

"По оперативным данным на 23 августа за прошедшие сутки в республике потушено 11 пожаров в зоне обслуживания и контроля на общей площади 231 957 га", - говорится в сообщении.

Сейчас ведутся работы по тушению 4 лесных пожаров. "Общая площадь, пройденная огнем в зоне обслуживания, составляет 272 га", - уточнили в министерстве.

К тушению лесных пожаров привлечено 190 человек, 12 единиц техники.

Общая площадь, пройденная огнем в зоне контроля в труднодоступной местности, где тушение пожаров не всегда считается экономически целесообразным, составляет 529 198 га.

В Якутии действует режим ЧС регионального уровня. В ряде населенных пунктов сохраняется задымленность из-за лесных пожаров в республике и соседних регионах.