В Пятигорске в 2020 году откроют новый детсад с бассейном и спортшколу

ПЯТИГОРСК, 23 августа /ТАСС/. Новый детский сад ясельного типа с бассейном и музыкальным залом откроют в Пятигорске (Ставропольский край) в следующем году. Также в 2020 году введут в эксплуатацию спортшколу по боксу и отремонтированную гимназию, сообщила в пятницу пресс-служба главы региона.

"Детский сад ясельного типа на 220 мест возводится по нетиповому проекту - с бассейном, просторным музыкальным залом, игровыми комнатами. Детсад рассчитан на 12 групп, две из которых - ясельные, которые смогут посещать даже малыши в возрасте до 1 года", - говорится в сообщении.

"Также в Пятигорске продолжается реконструкция гимназии №11 - одной из старейших в городе. Здание построено в начале XX века и является памятником архитектуры. В рамках реконструкции идет замена межэтажных перекрытий, устанавливается внутренний каркас, усиливается фундамент", - сказано в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что исторический фасад гимназии будет сохранен, но общая конфигурация здания будет изменена для увеличения площади. Планируется, что обновленная школа примет учащихся в сентябре 2020 года.

В городе-курорте, кроме того, строится спортивная школа, предназначенная для учебно-тренировочных занятий по боксу. Она будет включать основной спортивный зал для занятий боксом и организации соревнований, рассчитанный на 50 спортсменов и 200 зрительских мест, а также спортзал для разминки и тренажерный зал. В настоящее время завершается устройство фундамента будущей спортшколы. Срок ее сдачи в эксплуатацию - второй квартал 2020 года.