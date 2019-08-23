На Ставрополье создали службу индивидуальной помощи на дому для пожилых и инвалидов

ПЯТИГОРСК, 23 августа /ТАСС/. Служба индивидуального сопровождаемого проживания на дому для людей пожилого возраста и инвалидов создана на Ставрополье. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства труда и соцзащиты населения региона.

"Центрами социального обслуживания населения Ставропольского края создана служба индивидуального сопровождаемого проживания на дому инвалидов, не нуждающихся в постоянном специализированном медсопровождении. В состав службы входят специалисты по социальной работе, психологи, социальные работники и другие специалисты", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время на индивидуальном периодическом сопровождении в Ставропольском крае находятся 142 человека.

"При организации сопровождаемого проживания инвалидов проводятся мероприятия по развитию и сохранению навыков самообслуживания, а также навыков, необходимых для самостоятельной жизни", - отмечают в пресс-службе.

Министерство сообщает, что в зависимости от состояния человека, характера его заболевания, потребностей и возможностей, предусматривается три варианта оказания услуг: постоянное сопровождение, регулярное и периодическое.