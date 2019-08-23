"Исторический перформанс 2019" в Кисловодске организует "встречи" с писателями прошлого

ПЯТИГОРСК, 23 августа /ТАСС/. Фестиваль "Исторический перформанс 2019", на котором будут представлены мини-спектакли и миниатюры о пребывании известных писателей на Кавминводах, пройдет в Кисловодске в эти выходные, сообщила пресс-служба горадминистрации журналистам в пятницу.

"Жители и гости курорта "встретятся" с великими мастерами слова на Курортном бульваре. Среди писателей - Антон Чехов, Михаил Зощенко, Владимир Маяковский, Аркадий Аверченко, Сергей Есенин и другие. 24 августа на площади перед Визит-центром нацпарка "Кисловодский" в ходе исторического перформанса артисты напомнят о приезде Чехова в здравницу. Под музыкальные произведения XIX века "разносчики газет" познакомят горожан с событиями того времени", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вечером перед входом в Нарзанную галерею пройдет миниатюра "Дуэль Зощенко на Кавказе" и мини-спектакль по рассказу "20 лет спустя" о герое Саше, встретившем в Кисловодске любимую в студенческие годы женщину.

"Позже у Колоннады состоится зарисовка из жизни курорта 1927 года. Тогда Маяковский приехал в Кисловодск в первых числах сентября и остановился в гостинице "Гранд - отель". Поэт жил в угловом номере 121, на втором этаже, сегодня это 225 номер санатория "Нарзан". В Кисловодске он продолжил работать над поэмой "Хорошо! ", которую начал в Крыму, а 13 сентября выступил в нижнем парке", - отмечает пресс-служба.

Мэрия сообщает, что 25 августа покажут мини-спектакль по рассказам Аверченко. У центрального входа в Нарзанную галерею прозвучат музыкальные произведения на стихи Есенина. Возле Колоннады появятся персонажи Ильфа и Петрова: авантюрист, великий комбинатор Остап Бендер и Киса Воробьянинов.

На Курортном бульваре в эти дни будет организована ярмарка с развлекательными и гастрономическими лавками. После костюмированных действий с погружением в эпоху можно будет принять участие в тематической викторине и сфотографироваться с артистами. Организатором "Исторического перформанса 2019" выступило министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.