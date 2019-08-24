Ученые обнаружили редкие образцы исторической техники на станциях в Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 24 августа. /ТАСС/. Специалисты Арктического музейно-выставочного центра (Петербург) в ходе рейса на ледоколе "Михаил Сомов" обнаружили редкие образцы исторической техники, которые сохранились на полярных станциях Белого, Баренцева и Карского морях. Как сообщил ТАСС в субботу участник экспедиции, эксперт-консультант по отечественным грузовикам Вадим Матвеенко, часть машин удалось вывезти, они будут отреставрированы и станут экспонатами музея освоения Арктики.

"Было две задачи. Первая - вывезти то, что было до этого обнаружено. Как вы понимаете, все эти вещи находятся в тундре, и далеко не сразу их можно транспортировать вертолетом. Была проделана предварительная работа, что-то частично разобрано, чтобы вертолет мог поднять тяжелые детали. И вторая задача - осмотреть места, про которые были данные, что, возможно, есть старая техника. Мы вертолетом летали на эти точки и смотрели. Удалось сделать несколько интересных находок", - сказал Матвеенко.

Редкий экземпляр

Экспедиция нашла вездеход СТЗ-5 - гусеничный тягач, который выпускался на Сталинградском тракторном заводе в 1937-1942 годах на базе трактора СХТЗ-НАТИ. В ходе рейса нашли одну из ранних модификаций.

"Первая серия этого вездехода была выпущена весьма ограниченная, ранних фотографий СТЗ-5, может, три-четыре есть, не больше. Есть фотография, где такая техника выставляется в 1938 году в Москве. Это вещь, которой доселе нет ни у одного музея, ни у одного частного коллекционера, это точно. Редкий экземпляр", - сказал собеседник агентства.

Тягачи СТЗ использовались в армии для транспортировки, например, артиллерийских систем, в кузове перевозили либо расчет, либо снарядные ящики. Машина была универсальной, и небольшая часть попала на Крайний Север: на полярные станции, месторождения.

Вездеход весом порядка 5 тонн найден в болоте, для транспортировки вертолетом его будет необходимо частично разобрать.

Машины, которые осваивали Арктику

В ходе экспедиции были обнаружены прожекторные установки 1930-х годов, а также грейдеры. "До 1950-х годов грейдеры в основном использовались прицепные. Это были прицепы к трактору, трактор тащил грейдер и таким образом выравнивал дорогу. Такая техника очень редко где сохранилась, потому что была списана и пошла в основном на металлолом", - сказал собеседник агентства. По его словам, часть найденной техники еще предстоит идентифицировать.

Матвеенко во время рейса нашел две так называемых полуторки в хорошей комплектации, у которых сохранилось почти все, вплоть до "родной резины". "Эти машины имеют непосредственное отношение к освоению Севера", - подчеркнул он. "Полуторки", которые работали на арктических островах в 1930-е годы, тоже займут свое место в музее в Санкт-Петербурге, вывезти их планируется в следующем году.

В этом сезоне из Арктики забрали два самосвала. "Эта модель сначала называлась ГАЗ-С1, затем ГАЗ-410. Модель редкая, их сохранилось всего несколько штук. Это тоже "полуторка", - сказал Матвеенко. Самосвалы использовались на месторождениях флюорита, который применяли для изготовления брони. Несколько таких месторождений разрабатывалось на побережье Баренцева моря и острове Вайгач. Из этого же места забрали детали грузовиков, которые можно будет использовать для реставрации.

Если вертолет мог поднять небольшие грузовики целиком, то трактор С-65 "Сталинец" весом 12 тонн, найденный в ходе предыдущей экспедиции, для транспортировки пришлось разобрать. Вертолет перевез разобранную машину по деталям, в музее ее снова соберут и, возможно, приведут в рабочее состояние. С-65 выпускался на Челябинском тракторном заводе с 1937 по 1941 год.

Самолет из тундры

С полярной станции "Сопочная Карга", которая расположена на таймырском берегу Енисея у места его впадения в Енисейский залив Карского моря, удалось вывезти фрагменты самолета ТБ-1 - советского двухмоторного бомбардировщика, который потерпел крушение в тундре в 1939 году.

"Его детали были частично вывезены на большую землю, использовались для реставрации самолетов в различных музеях. Но самый большой кусок фюзеляжа, достаточно массивный, около семи метров в длину, полтонны весом, был такой громоздкий, что его никто не мог вывезти", - сказал собеседник агентства.

На фюзеляже хорошо сохранилась краска и бортовой номер "СССР-Н-227".

В ожидании реставрации

В 2018 году сотрудники центра вывезли с острова Рудольфа Земли Франца-Иосифа два уникальных полугусеничных вездехода НАТИ-В, которые были сделаны специально для экспедиции "Северный полюс - 1" (1937-1938 годы) под руководством Ивана Папанина. Машины использовались для доставки грузов и проходили испытания в суровых арктических условиях. Вездеходы доставили в Санкт-Петербург и готовят к реставрации. Специалисты хотят обеспечить будущий экспонат "родными" деталями.

"Машина редкая, у нас на серийные машины далеко не на все сохранились чертежи, а на редкие машины чертежей нет", - отметил Матвеенко.

В этом году на "Сомове" планировали вывезти с острова Рудольфа для реставрации самолет АНТ-6А пилота Бориса Чухновского. Это единственный самолет такого типа, оставшийся в стране. АНТ-6А лежит недалеко от заброшенной советской полярной станции с 17 марта 1938 года, когда он потерпел там аварию. Однако в этом году машину не успели подготовить к транспортировке - было необходимо освободить ее ото льда.

"В этом году не получилось, но мы его вытаскивать все равно будем и вывозить на "Сомове", - сказал ТАСС представитель музейно-выставочного центра Борис Машенькин.