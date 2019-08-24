В Петербурге открыли первый пешеходный фонтан после ремонта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Первый пешеходный фонтан в Санкт-Петербурге открылся в субботу в Любашинском саду Калининского района после ремонта по конкурсу "Фонтан для горожан". Об этом сообщила пресс-службы коммунального предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга".

"Мы объявили конкурс ["Фонтан для горожан"], и три фонтана на сэкономленные деньги "Водоканала Санкт-Петербурга" открыли в городе. Фонтан в Любашинском саду занял второе место в голосовании, набрав более 30 тыс. голосов", - сказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии открытия.

Через чашу фонтана с обеих сторон проложен мостик к середине конструкции фонтана, где установлена беседка для отдыха. По окружности беседки установлены четыре скамейки. Фонтан оборудовали автоматическим управлением стоками, при превышении допустимого уровня воды в чаше, вызванном обильными осадками, излишки воды автоматически уйдут в канализацию. "Водоканал Санкт-Петербурга" 24 августа досрочно завершил восстановительные работы.

Фонтан в Любашинском саду стал третьим объектом, восстановленным по итогам конкурса "Фонтан для горожан", который был организован по поручению Беглова. Первый обновленный фонтан - "Мальчик и гуси" на улице Королева - открыли 4 июля, второй - фонтан в саду имени 30-летия Октября в Невском районе - открыли 8 августа.

В хозяйственном ведении "Водоканала Санкт-Петербурга" находятся 105 фонтанов.